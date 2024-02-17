İzin için gittiği memleketi Kayseri'den Çorum'un Bayat ilçesine dönerken otobüs kazasında yaşamını yitiren genç sağlıkçı bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Çorum'un Bayat ilçesi Devlet Hastanesi'nde laborant olarak çalışan, biyoloji mezunu ve yüksek lisans öğrencisi Melda Yavuz (23), Yozgat'taki otobüs kazasında hayatını kaybetmişti.
Kayseri'nin Sarız ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen genç laborant, bugün ikindi namazına müteakip kılınacan cenaze namazının ardından memleketinde son yolcuğuna uğurlandı.