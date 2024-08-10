Mimar Sinan-spor’un kadrosu gibi teknik heyetide genç isimlerden oluşuyor.

Yeşil Beyazlı takımın uzun süredir Teknik Direktörlüğünü yapan Hüseyin Eğer yardımcılıkları için kulüp alt yapısında futbol oynayan daha sonra antrenör olarak görev yapan Özkan Bülbül’ü yardımcı antrenör olarak göreve aldı. Kaleci antrenörü olarak Murathan Veran’ı ekibine alan Eğer yardımcı antrenör olarakta amatör futbolda Eti Lisesi ve Kültürspor’da başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Sadık Tahir Bıyıkoğlu’nu da ekibine aldı.