Ankara’da yaşayan Çorumlu Duygu Yıldırım isimli genç kadın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İş insanı Ali Yıldırım'ın yeğeni, Arap ve Birgül Yıldırım’ın kızı Duygu Yıldırım, çalıştığı iş yerinde kalp krizi geçirdi. Yıldırım'a ilk müdahaleyi işyerine gelen sağlık görevlileri yaptılar. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Duygu Yıldırım'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.