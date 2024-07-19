Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri, “Şehrimi Tanıyorum” projesi ile öğrencilere yönelik geziler düzenliyor.

Çorum Belediyesi, gençlik merkezlerinde öğrencilere yönelik akademik ve sanatsal kursların yanı sıra kültürel etkinlikleri de hayata geçiriyor.

“Şehrimi Tanıyorum” projesi kapsamında yaklaşık 2.500 öğrenciye Çorum’un tarihi ve kültürel mekanları tanıtıyor. 5 hafta sürecek gezi etkinliklerine Çorum Belediyesi’nin 8 farklı gençlik merkezinde yaz kurslarına devam eden öğrenciler katılıyor.

Öğrencilerin Çorum’u daha iyi tanıması, milli ve manevi değerlerine sahip çıkması ve doğayla içi içe olmalarına katkı sağlayan Çorum Belediyesi, Çorum Müzesi, Şehir Müzesi, Hıdırlık, Sahabe Türbeleri, Çoruminia, Şehitlik, Sıklık Tabiat Parkı ve Çorumlu Obası gibi yerlere yönelik gezi etkinliklerine 23 Ağustos’a kadar devam edecek.