Liseli Genç Erkekler Futsal’da şampiyonluğu Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Final maçında Fatih Anadolu Lisesi’ni son dakikada bulduğu golle 3-2 yenen Emin Güner MTAL şampiyonluğu kazandı. Maç sonu yaşananlar ise şampiyonluğun önüne geçti.

28 okulun ilçe ve grup merkezinde yaptığı maçlar sonunda eleme turuna yükselen takımların zorlu maçları sonunda Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi takımları finalde karşılaştı. TOKİ Spor Salonu’nda yapılan final maçı beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. İkinci yarıda da atılan gollerle maçın son 1,5 dakikasına takımlar 2-2 beraberlik ile girdiler. Şehit Emin Güner MTAL bu dakikada bulduğu golle 3-2 öne geçti ve bu dakikadan sonra saha karıştı.

Fatih Anadolu Lisesi’nden iki sporcu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüler. Kalan bölümde sonuç değişmedi ve salondan 3-2 galip ayrılan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonluğu kazandı.

Buraya kadar olanlar futbol adına güzeldi ancak maçın bitiş düdüğü ile birlikte Fatih Anadolu Lisesi sporcuları rakip sporculara saldırdı ve buna tribünden atlayan taraftarlarda eklenince salonun içi savaş alanına döndü. Salona gelen öğrencilerin başında yeterince idareci ve öğretmen olmadığı için kontrolü zor alan olayları öğretmenler ve az sayıdaki polis görevlisinin yoğun çabası sonucunda önlendi .

Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçında Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi kazanarak üçüncü olurken Çorum Belediyesi Prof Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ise dördüncü oldu.

Olayların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.