Okullararası Gençler A kategorisi Serbest Güreş İl Birinciliği’nde Çorumu temsil edecek sporcular belli oldu.
Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde 50 öğrenci mücadele etti.
İl birinciliğinde Spor Proje Okulu olarak faaliyet gösteren Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri performansları ile kürsüye ambargo kolydular.
Müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren öğrenciler ve okulları şu şekilde:
55 kilo: 1.Eren Yalçın (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2.Bahadır Ereroğlu ( Boğazkale ÇPAL).
60 kilo: 1.Harun Kaplan (Eti Anadolu Lisesi), 2. Berat Kan Atabek (Şehit Mustafa Solak AİHL), 3. Kemal Özcenik (Anadolu Öğretmen Lisesi).
65 kilo: 1. Alihan Develi (Eti Anadolu Lisesi), 2. Ali Yağlı (Şehit Mustafa Solak AİHL), 3. M.Kağan Teke (Şehit Mustafa Solak AİHL).
71 kilo: 1. Ö.Faruk Ceylan (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2.Emre Yalçın (Şehit Mustafa Solak AİHL), 3. Ekrem Özel (Boğazkale ÇPAL).
80 kilo: 1.Ö.Faruk Özdemir (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2. E.Berat Ertaşmış (Şehit Mustafa Solak AİHL), 3. Emre Öner (Şehit Mustafa Solak AİHL).
92 kilo: 1.Yusuf Karakaş (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2. Ünal Enes Dölcü (Osmancık ÇPAL), 3.Müctebi Koç (Eti Anadolu Lisesi).
110 kilo: 1.Berktan Ahmet Kara (Eti Anadolu Lisesi), 2.Y.Emre Çimen (Şehit Mustafa Solak AİHL).
Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.