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Çorum’da yapılan Masa Tenisi Gençler takım ve ferdi grup yarışmalarında Çorum’dan katılan 9 takımdan 6’sı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Grup maçlarında erkekler ve kızlarda final maçını iki Çorum takımının birbiri ile yapması masa tenisinde bölgede ne konumda olmasını göstermesi açısından son derece önemli. Grup maçlarında 14 ilden 50 takım ve 200 sporcu mücadele etti.

24 takımın 8 grupta mücadele ettiği genç erkek maçlaro sonunda ilk iki sırayı alan 16 takım ana tabloya yükseldi. Atatürk Spor Salonu’nda hafta sonunda yapılan. Yapılan maçlar sonunda erkeklerde ilk üç sırayı Çorum takımları aldılar. Çorum Gençlikspor A takımı birinci Çorum Belediyespor A takımı ikinci Çorum Belediyespor B takımı üçüncü olarak dört kupanın üçünü almayı başardılad. Erkeklerde Ali Durağı Gençlikspor dördüncü Ankara Alt Yapı Gelişimspor beşinci ve Ankara Afadspor ile altıncı olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandılar.

20 Kız takımının sekiz gruptaki maçları sonunda ilk iki sırayı alan 16 takım ana tabloya yükseldi. Ana tablo maçlarında eleme sistemine göre oynanan müsabakalar sonunda ilk üç sırayı Çorum takımları alırken bir takım ise beşinci olarak final grubu biletini aldı. Çorum Spor İhtisas takımı birinci olarak finallere gitme hakkı kazanırken Çorum Gençlikspor A takımı ise ikinci oldu. Ankara Şafaktepe takımı üçüncü Kastamonu Masa Tenisi A takımı dördüncü Çorum Belediyespor A takımı ise beşinci olarak Türkiye final biletini aldı. Kızlarda Çorum Gençlikspor B, Arena Gençlikspor B ve Arena Gençlikspor A takımları ise dokuzuncu olarak finallere gitme hakkı elde edemediler.

İsmail Eren Alıcı unutulmadı

Gençler Masa Tenisi Bölge birinciliğinde genç yaşta hayatını kaybeden İsmail Eren Alıcı unutulmadı. Turnuva sonunda tüm sporcular İsmail Eren Alıcı pankartı ile genç sporcuyu andılar. Çorum Belediyespor’un kupa kazanan sporcuları ile İsmail Eren Alıcı’nın annesi birlikte pankartla poz verdiler.