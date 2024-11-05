Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği evinde İstanbulspor'u ağırladı. Eryaman Stadyumunda oynanan maçı Gençlerbirliği geriden gelerek 2-1 kazandı.

Maçın ilk yarısında konuk takım İstanbulspor daha etkili olan taraftı. Gençlerbirliği'nin tek şut atabildiği ilk yarıda İstanbulspor 26. dakikada Emir Kaan Gültekin'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken ikinci yarıya Gençlerbirliği değişikliklerle başladı. Değişikliklerin ardından oyunda üstünlüğü alan Başkent temsilcisi 57. dakikada Ensar'ın köşe vuruşunda Sinan Osmanoğlu durumu 1-1'e getirdi. 1-1'den sonra da etkili olan Gençlerbirliği maçın son anlarında Metehan'ın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

90+3'te topun başına geçen Metehan Mimaroğlu topu ağlara gönderdi ve Gençlerbirliği maçı geriden gelerek 2-1 kazanmayı başardı. 4 maç sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 15 yaparken son 5 maçını kaybeden İstanbulspor 13 puanda kaldı. Gençlerbirliği bir sonraki maçında Şanlıurfaspor'a konuk olacak.