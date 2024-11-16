Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevine Furkan Murat Köse atandı.

Bir süredir partisinde il başkan yardımcılığı görevinde bulunan Furkan Murat Köse genel merkezin ve il başkanı Nuri Kuşcu’nun tensipleriyle Yeniden Refah Partisi gençlik kolları il başkanlığına atandı.

Köse; “Partimizin kuruluşundan bugüne kadar gençlik kolları il başkanlığı görevinde bulunmuş değerli başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı, bayrağı bugüne kadar taşıyıp ilk günki gibi tertemiz bizlere teslim ettikleri için şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına teşekkür ediyorum. Bizler bu görevi en layıkıyla yapıp bizlerden sonraki nesillere genç kardeşlerimize devir aldığımız gibi en temiz ve en güzel şekilde devir etmek şiarıyla bu yolda ilerleyeceğiz. Türkiye’nin en genç genel başkanı, sayın genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan’nın iktidar yürüyüşünde Genç Refah olarak gece demeden gündüz demeden yorulmadan yılmadan çalışacağız. Siyasete nezaket getirip Türkiye siyasetinde gençlerinde artık aktif rol oynamasının yolunu açıp genç kardeşlerimizin sesi olacağız. Bu vesile ile bizleri bu göreve layık gören Genç Refah Genel Başkanımız Melih Güner beyfendiye, Yeniden Refah Partisi İl Başkanımız Nuri Kuşcu beyfendiye şahsım adına teşekkür ediyorum tüm genç kardeşlerimizi Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en genç kadrolarına sahip Yeniden Refah Partimize davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.