Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Çorum Gençlik Merkezleri, etkinliklerini ve spor faaliyetlerini duyurmak amacıyla sergi açtı.

Çorum Belediyesi eski hizmet binasın önünde gerçekleştirilen etkinlikte, robotik kodlama ve akıl-zeka oyunları standı ve resim sergisi vatandaşlar tarafından gezildi.

Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Çorum Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tığlı, “Burada gençlik merkezi ve spor faaliyetleri konusuna hem halkı bilgilendirme hem de çocuklarla buluşma amacıyla bu faaliyeti yapıyoruz. 7 yaşından 29 yaşına kadar tüm gençlere bu etkinliklerimizden yararlanabilir. Burada duyurduğumuz resim, müzik, robotik kodlama, akıl zeka oyunları gibi etkinlikler gençlik merkezlerimizdeki faaliyetler içinde yer almaktadır.” dedi.