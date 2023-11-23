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Çorum Gençlikspor bünyesinde çalışmalarını sürdüren Atletizm Antrenörü Onur Çağlan’ın üç başarılı sporcusu Türkiye’nin Atletizm’deki önde kulübü ENKAspor’a transfer oldular.

Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesinde 2023 sezonunda yapılan yarışmalarda gösterdikleri performans ile büyük dikkat çeken Onur Çağlan’ın sporcuları Metehan Özünal, aykut Köstek ve Ömer Karadereli atletizmde Türkiye’nin en büyüm atletizm kulübü Enkaspor’a transfer oldular.

Atletizm Antrenörü Onur Çağlan yıllardır alt yapısını hazırladıkları sporcuların performanslarını ortaya koymaya başladıklarını belirterek ‘Bu başarıları büyük kulüplerin dikkatini çekmeye başladı. Yaz kış demeden ulusal müsabakalara hazırlıyoruz ve hedefimiz geçen yıl da olduğu gibi Türkiye dereceleri yapmak. Bunun ilk aşamasını yaptık ve amacımız diğer sporcularımızıda büyük kulüplere transfer ederek atletizm sporundan para kazanmalarını sağlamaktır. En büyük hedefimiz ise ilimizden milli takım sporcuları yetiştirmektir’ dedi.