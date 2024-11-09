Hentbol Kadınlar 2. Ligindeki temsilcimiz Çorum Gençlikspor kulübü ligdeki ilk maçında yarın Kastamonu DSİspor ile karşılaşacak

Dört takımın üç devreli lig stütüsünde mücadele edeceği Kadınlar Hentbol 2. ligindeki temsilcimiz sezonun ilk maçında yarın saat 12.00’de Tevfik Kış Spor Salonu’nda DSİspor ile karşılaşacak.

Grupta diğer takımlar ise Sinopspor ve Esan Akü Merzifonspor kulübü bulunuyor. Dört takımın üç devreli maçları sonunda birinci olan takım final grubuna yükselecek.

Çorum Gençlikspor Hentbol Antrenörü Taner Adıkdı alt yapıdan oluşturdukları bir kadro ile ligde mücadele edecekleri altı tecrübeli sporcularının başka kulüplere transfer olmaları nedeni ile geleceğe yönelik bir kadro ile ligde mücadele edeceklerini söyledi.