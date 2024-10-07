Osmancık Belediyespor’un BAL’da mücadele ettiği son sezonda kadrosundaki üç futbolcu yeni sezonda Geredespor’da.

Üç futbolcudan biri kulübede teknik adam olarak iki ise sahada futbolcu olarak mücadele edecek.

Çorum’da Eti Lisesi Gençlikspor’da futbola başlayan ardından Turhalspor, Osmancık Belediyespor, Keçiborlu Belediyespor ve son olarakta Merzifonspor formalarını giyen İsmail Savaş yeni sezon için temsilimiz Mimar Sinanspor’un grubunda mücadele edecek olan Gerederespor ile anlaştı.

Yine önceki sezon Osmancık Belediyespor’da forma giyen Alper Özköksal da Gederaspor’da forma giyecek.

Ortaca Belediyespor, Sinopspor ve Develispor takımlarında da forma giyen Alper Özköksal yeni sezonda Gederespor için mücadele edecek.

Önceki sezon Osmancık Belediyespor’da futbolcu olarak forma giyen Selahattin Yaman ise aktif futbolu bıraktı ve bu sezonda Geredespor’da teknik adam olarak kulübede görev yapacak.