Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, SGK protokol ve ilaç fiyat kararnamesinde taleplerinin karşılanmadığını belirterek, “Gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde, eczanelerimizin halkımıza sağlıklı bir hizmet sunabilmesi mümkün görünmemektedir. Bu gerçek, sadece eczacılarımızın sorunu değil, halk sağlığını doğrudan etkileyen bir krizdir. Gerekirse eczaneleri kapatacağız” dedi.

‘BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’

Eczanelerin toplum sağlığını koruma ve iyileştirme görevini birinci basamak sağlık kuruluşu olarak özveriyle sürdürdüğünü ifade eden Erol Afacan, “Halkımıza ilacı, doğru kullanımı ve sağlık danışmanlığı hizmetini sunmak için canla başla çalışmaktadır. Ancak, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, bu kutsal görevi sürdürebilmemizi neredeyse imkânsız hale getirmiştir. Bıçak kemiğe dayanmıştır” açıklamasında bulundu.

Eczanelerin ekonomik zorluklar nedeniyle sürdürülebilirliklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Afacan, “İlaç Fiyat Kararnamesi ve SGK protokolünde gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde, eczanelerimizin halkımıza sağlıklı bir hizmet sunabilmesi mümkün görünmemektedir. Bu gerçek, sadece eczacılarımızın sorunu değil, halk sağlığını doğrudan etkileyen bir krizdir” ifadelerini kullandı.

‘ÇÖZÜM İÇİN TALEPLERİMİZİ İLETTİK’

Çorum Eczacı Odası ve ülkemizdeki diğer 56 Bölge Eczacı Odası ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olarak, bu durumun çözümü için gerekli taleplerini ilgili kurumlara ilettiklerini aktaran Afacan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ancak ne yazık ki taleplerimiz bugüne dek karşılanmamış ve eczaneler, mevcut ekonomik koşullar altında hizmet veremez duruma gelmiştir.

Eczacılarımız, zor zamanlarda ve kriz dönemlerinde halkımızın her zaman yanında olmuşlardır. Pandemi sürecinde, sağlık sisteminin en ön saflarında yer alarak büyük bir özveriyle hizmet verdik; ilacın ve sağlık danışmanlığının aksamaması için mücadele ettik. Ne yazık ki bu mücadele sırasında, görevleri başında mesleklerini ifa ederken hayatını kaybeden eczacılarımızı ve meslektaşlarımızı, yani meslek şehitlerimizi verdik. Onların fedakârlıkları, halkımızın sağlığı için gösterdikleri cesaret ve özveri asla unutulmayacaktır. Depremler ve doğal afetler sırasında da eczacılarımız, örgütlü bir şekilde hareket ederek, ilaç ve tıbbi malzeme temininden acil sağlık hizmetlerine kadar halkın her zaman yanında olmuştur. Bu süreçte, görevleri başında halkın yardımına koşarken yaşamını yitiren meslektaşlarımız, topluma hizmet etmenin en büyük örneğini sergilemişlerdir.

İlaç firmalarının ve depoların ilaç erişimini zorlaştırdığı dönemlerde dahi, eczacılarımız halkımızın ilaca ulaşmasını sağlamak için tüm gücünü seferber etti. Eczanelerimiz, her zaman gücü yettiğince halkın yanında olmayı sürdürecektir; ancak mevcut ekonomik şartlar, bu fedakârlığı tehlikeye atmaktadır.

‘MÜZAKERELERİN OLUMLU İLERLEMESİNİ UMUT EDİYORUZ’

Bu bağlamda, taleplerimizin gerçekleşmesi adına kurumlarla müzakerelerin devam etmesini ve olumlu ilerlemesini umut ediyoruz. Fakat, müzakerelerin tıkanması halinde Türk Eczacıları Birliği olarak meslek örgütümüz, mücadele yolunu başlatacak ve kademeli eylem planımızı kamuoyuna açıklayarak uygulamaya koyacaktır. Bu eylemler, eczanelerin varlığını ve halk sağlığını koruma adına atılacak adımlardır.

Halkımızın ilaca erişimini sürdürebilmesi ve eczanelerin varlığını devam ettirebilmesi için, ekonomik anlamda iyileştirici çözümlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Bizler, eczacılar olarak, her koşulda hizmet vermeye devam edeceğiz. Ancak, bu hizmetin sürdürülebilir olması ve eczanelerimizin yok olma tehlikesiyle karşılaşmaması için kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bugün burada, halkımızın ve mesleğimizin yanında olduğumuzu, var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Hep birlikte, halkımızın sağlığı ve toplumun geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Sesimize kulak verilmesini, mesleğimize ve toplum sağlığına sahip çıkılmasını talep ediyoruz.” (Haber Merkezi)