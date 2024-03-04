Bolu’da Çorumlular Derneği(ÇORDER) ve Çorumlu hemşehrimiz AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi adayı Alaaddin Karakaş ev sahipliğinde ‘Çorumlular Buluşması’ gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkuyürek, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, AK Parti İskilip Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikci, ÇORDER Onursal Başkanı Fikret Kısar, İstanbul, Çorum, Tosya, İskilip ve Bolu derneklerinin Başkanları ve çok sayıda hemşehrimiz katıldı.

BAKAN YARDIMCISI: YOLUN DEVAMI İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ

Programda konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 25 yıl önce yapımına başlanan İskilip-Tosya yolunun yapım çalışmalarına yeniden başlanacağını belirterek, “Bu yolun devamı için gerekeni yapacağız. İnsanımıza en iyiyi sunmak bizim görevimiz. Bu zamana kadar yaptığımız hizmetlerde bunun göstergesi” dedi.

COŞKUNYÜREK: ÇORUMLU VEKİLLERLE BAKAN’A GİDECEĞİZ

Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek da Çorumlularla etle tırnak gibi olduklarını ve İskilip-Tosya yolu için Çorum Milletvekilleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanına gideceklerini söyledi.

AHLATCI: BU YOLU DA AK PARTİ YAPACAK

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da, “Bolu koordinatörlüğümde gördüm ki bu yol gurbetteki İskiliplilerin kanayan yarası, en kısa zaman yolu bitirip hep birlikte İskilip-Tosya üzerinden Bolu’ya geleceğiz” diye konuştu.

KISAR’DAN MANİDAR KONUŞMA

ÇORDER Onursal Başkanı ve İSİAD Başkan Yardımcısı Fikret Kısar da İskilip’in geri bırakıldığına vurgu yaparak, “Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya Osmancık’ı adeta Paris yaptı imreniyorum, birazda kıskanıyorum. Türkiye Yüzyılı’nda geri bırakılan İskilip’e pozitif ayrımcılık yapacağınıza inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Çok sayıda İskiliplinin katıldığı programda katılımcılara İskilip dolması ikram edildi.