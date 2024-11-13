Mimar Sinanspor, Bartınspor maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasındaki gerilim büyümeden önlendi.

Ligde şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Bartınspor, mütevazi kadrosu ile mücadele eden Mimar Sinanspor deplasmanına mutlak galibiyet için geldi.

Zorlu bir mücadele sonunda temsilcimiz sahadan 1-0 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Bu mağlubiyetin verdiği moral bozukluğu ile maçın bitiş düdüğünün ardından Bartınspor’lu futbolcuların sinirleri yüzünden başlayan sözlü tartışma daha fazla büyümeden iki takım kenar yönetimlerinin araya girmesi ile büyümeden önlendi.