Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek ve Kulüh talimatlara aykırılık nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi. Cumartesi günü Aktepe Stad’ında oynanan Yeni Malatyaspor- Çorum FK maçında Yeni Malatyaspor kulübü talimatlara aykırılık nedeni ile kulüp başkanı Adil Gevrek de devre arasında Çorum FK Başkanı Oıuzhan Yalçın ile birlikte saha içine girdiğinde yaka kartı takmadığı için ceza kuruluna sevk edildi.

Pendikspor’dan Riberio kural dışı hareketi nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. MKE Ankaragücü takımları Fatih Karagümrük maçındaki çirkin ve kötü tezahüratları nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi. Kocaelispor kulübü saha olayları ve medriven boşluklarının boş bırakılmaması nedeni ile kırmızı kart gören Oğulcan Çağlayan ise kura dışı hareket nedeni ile kırmızı kart görmesinden dolayı ceza kuruluna sevk edildi. Aynı maçta kırmızı kart gören Mamadou Cissokho da kural dışı hareketi nedeni ile ceza kuruluna gönderildi.