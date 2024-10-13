Türkiye gıda ürünlerindeki skandalları konuşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, birçok sucuk​ firmasının ürünlerinde “tek tırnaklı eti” ve “sakatat” tespit edildi. Tespitin ardından bakanlık, listeyi paylaştı. Ürünlerini taklit​, tağşiş​ ve sağlığı tehlikeye düşürecek şekilde üreten firmaların isimleri tek tek açıklanıyor.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı da vatandaşların düzenli denetimi yapılan mahalle kasaplarından rahatlıkla et alabileceğini belirtti. Kasabın faturasız, sağlık raporu bulunmayan hayvanın etini satın almadığını anlatan Yardımcı, ucuza et, kıyma satışı yapılan yerlere şüphe duyulması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Bakanlık da, yeni listeyi açıkladı. Birçok sucuk firmasının ürünlerinde “tek tırnaklı eti” ve “sakatat” tespit edildi. Ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen sucuk firmaları şunlar: