Psikolog, Dahiliye Uzmanı, Yazar ve film yapımcısı Timur Harzadın Çorum Çölyak Derneği üyeleriyle buluştu.

Cumartesi günü dernek bürosunda gerçekleştirilen etkinliğe başkan yardımcıları Hacer Kesici ve Uzm. Dr. Mustafa Azak, yönetim kurulu üyesi Eda Ergüler Tümer ile dernek üyeler katıldı.

Dernekte önemli bir misafiri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Uzm. Dr. Mustafa Azak, “Psikoloji alanında birçok eğitimler almış, 2016 klinik Psikoloji Yüksek Lisansı yapmış ve aile dizimi grup terapisi, müzik terapi, futbolda psikolojik performans danışmanlığı gibi konularda kendini geliştirmiş çok kıymetli bir uzmanı ağırladık. Üyelerimize psikolojik konular ve glütensiz beslenmenin önemi hakkında bilgiler verdi. Çok faydalı bir etkinlik oldu. Yoğun işleri arasında bize de zaman ayırdığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Uzm. Dr. Timur Harzadın ise, “Hafta sonu Çorum Çölyak Derneği’nde gerçekleştirilen sohbet etkinliğinde, psikoloji ve psikoterapi konularında değerli katılımcılarla bir araya geldik. Sohbetimizin ana temalarından biri, sağlıklı beslenmenin ruhsal ve bedensel sağlık üzerindeki etkileri oldu. Özellikle glütenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durarak, sağlıklı bireylere de glütensiz beslenmeyi önermemizin nedenlerini ele aldık” ifadelerini kullandı.

GLÜTEN VE RUHSAL SAĞLIK

Uzm. Dr. Timur Harzadın, ziyarette yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Glüten, buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein grubudur. Çölyak hastaları için glüten tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirken, çölyak hastası olmayan bireyler için de glütenin zararlı olabileceğine dair kanıtlar artmaktadır. Glüten, bağırsak duvarını tahriş ederek geçirgenliğini artırabilir ve bu da inflamasyon (iltihaplanma) ve bağışıklık tepkilerini tetikleyebilir. Beyin sağlığı ve ruhsal durum, bağırsak sağlığı ile yakından ilişkilidir. Bağırsaklarımızda meydana gelen olumsuz değişiklikler, depresyon, anksiyete ve diğer ruhsal sağlık sorunlarına yol açabilir.

BEDENSEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Glütenin bedensel sağlık üzerindeki etkileri de oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Glüten tüketimi, bazı bireylerde kronik yorgunluk, baş ağrıları, kas ve eklem ağrıları gibi belirtilere neden olabilir. Ayrıca glütenin inflamatuar etkisi vücutta kronik hastalıkların gelişimini destekleyebilir. Bu nedenle, sağlıklı bireyler de dahil olmak üzere, glüten tüketiminin azaltılması veya tamamen kesilmesi, genel sağlığın korunması ve iyileştirilmesi açısından önemlidir.

GLÜTENSİZ BESLENMENİN FAYDALARI

Glütensiz beslenme, bağırsak sağlığını iyileştirerek ruhsal ve bedensel sağlığın genel olarak daha iyi olmasına katkı sağlar. Bağırsak sağlığının iyileşmesi, beyin sağlığını olumlu yönde etkiler ve böylece ruhsal durumu iyileştirir. Ayrıca, inflamasyonun azalması, vücutta genel bir iyileşme sağlar ve enerji seviyelerini artırır. Glütensiz beslenme, aynı zamanda vücutta detoksifikasyon süreçlerini destekler ve bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

‘ÖZGÜVENSİZ OLMAK RUHSAL YAPIYI BOZAR’

Özgüvensiz olmak, bireylerin ruhsal yapısını olumsuz yönde etkileyebilir. Sağlıklı bir psikoloji için özgüvenli olmak son derece önemlidir. Özgüven, bireyin kendine olan inancını ve başkalarıyla olan ilişkilerini doğrudan etkiler. Özgüveni düşük bireyler, sosyal hayatta ve iş hayatında çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Bu nedenle, psikolojik sağlamlık ve iç huzur için özgüvenimizi artırıcı adımlar atmalıyız. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve destekleyici sosyal ilişkiler, özgüvenimizi ve genel ruhsal sağlığımızı olumlu yönde etkileyen faktörlerdir.

Çorum Çölyak Derneği’nde gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı sohbette, glütensiz beslenmenin sadece çölyak hastaları için değil, sağlıklı bireyler için de yararlı olabileceğini vurguladık. Ruhsal ve bedensel sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla, beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini belirtmek istedik. Ayrıca, özgüvensiz olmanın ruhsal yapıyı bozabileceğini ve sağlıklı bir psikoloji için özgüvenli olmanın önemini hatırlattık. Glütensiz beslenmeyi denemek, kendinizde gözle görülür olumlu değişiklikler yaratabilir. Hep birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmek dileğiyle.”