Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcıları Hacer Kesici ile Uzm. Dr. Mustafa Azak Vali Yardımcısı Yeliz Mercan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Dernek yönetimi ziyarette çölyak ve dernek hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, çölyaklıların sorunları ile yakından ilgilendi.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Azak, “Sayın Vali Yardımcımız Yeliz Mercan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çorum Çölyak Derneği’nin gerçekleştirdiği faaliyet ve projeler hakkında bilgi verdik. Glütensiz mutfağımızın aktif olarak çalışıp burada sürekli glütensiz ürün imalatının olabilmesi için kendisinin desteğini istedik. Özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören çölyaklı çocukların sorunları ve okul kantinlerindeki glütensiz ürünler hakkında konuştuk. Bize karşı yakın ilgi gösteren Vali Yardımcımız Yeliz Mercan’ı derneğimize davet ettik. Kendisine sonsuz teşekkürlerimiz sunuyoruz. Çölyaklılar için çok faydalı bir ziyaret oldu. Hayırlı sonuçlara sebep olacağını umuyoruz” dedi.