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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Muhsin Dere, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerini ziyaret etti.

Muhsin Dere, Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci ile Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’i ziyaret ederek, yönetimleri ile bir araya geldi.

Ziyaretleri sırasında kooperatiflerin durumu hakkında bilgiler alan Muhsin Dere, çeşitli konularda düşüncelerini de paylaştı.

Belediye Başkanı olması halinde yapmayı planladığı projelerden de bahseden Dere, Çorum’un en önemli problemlerinden biri olan nüfus göçünün önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Göçü önlemin yolunun da insanlara geçim kaynağı yaratmak olduğunu belirten Dere, “Hem Çorum’dan göçün önlenmesi, hem de gidenlerin geri dönmesi için insanlara istihdam yaratmak lazım. Bunun yolu da sanayileşmekten geçiyor. Çorum’u sanayi üssü yapabilecek projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Çorum’a ilçeleriyle birlikte farklı alanlarda yeni organize sanayileri mutlaka kazandırmalıyız. Çorum, göç veren değil, göç alan şehir olmalı. Bugüne kadar başta Ankara, İstanbul olmak üzere değişik kentlere göç etmiş Çorumlu hemşehrilerimizi geri döndürmeliyiz. Onlara, iş imkânları, yatırım fırsatları sunmalıyız” dedi.

Yönetim anlayışında istişareye büyük önem verdiğini ve başkan seçilmesi halinde de her konuyu mutlaka istişare edeceğini söyleyen Dere, liyakatli bir ekip kuracağını, işinin ehli insanlarla çalışacağını ifade ederek, “İnsanlara iş ve ekmek vermek noktasında ön tıkayan olmayacağız” diye konuştu.