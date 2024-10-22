Osmancık Belediyespor Kadın voleybol takımı ligdeki ikinci maçında Bordo Mavi61 deplasmanında rakibine 3-1 mağlup oldu.

Sezonun ilk mağlubiyetini alan Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz basit hatalar sonucunda rakiplerine mağlup olduklarını ancak hedeflerinden sapma olmadığını söyledi.

Ligin güçlü takımlarından birisi olan Bordo Mavi 61 takımı karşısında zaman zaman iyi oynadıklarını ancak çok basit hatalar yaptıklarını belirten antrenör Ümit Gökgöz ‘Bu sezon yeni oluşturduğumuz kadromuz ile lige başladık. Yeni transferlerimiz ve mevcut oyuncularımız ile saha içindeki uyumlarını tam istediğimiz düzeyde yakalayamadık.

Takım olarak her maç üstüne koyarak daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bu takımın play-off’a kalacağına inanıyorum,

Bu hafta sonunda evimizde grubun diğer Trabzon takımı İskofyaspor ile karşılaşacak. Aldığımız bu mağlubiyeti evimizde kazanarak telafi etmek istiyoruz. Üç puan için çıkıp savaşacağız ve bu zorlu maçta tüm taraftarlarımızı salona bekliyoruz’ dedi.