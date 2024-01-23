Osmancık Belediyespor Voleybol takımı antrenörü Ümit Gökgöz, Artvinspor deplasmanında takımının oynadığı oyundan çok memnun olduğunu ancak 20 yıldır yaptığı görev süresince en kötü niyetli ve kötü yönetim bir gösteren hakeme mağlup olduklarını söyledi.

Kadınlar 2. lig Voleybol maçında Artvinspor deplasmanında 3-1 mağlup olan Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz maç sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

‘Bugün maçta oyun mücadele hırs herşey mükemmeldi. Kızlarımız sahaya muazzam bir karakter koydu. Biz zannediyorduk ki rakibimiz Artvinspor ile mücadele edeceğiz. Ama maalesef öyle olmadı. 20 yıla yakın bu işin içindeyiz. Yıllardır ligde yer alıyoruz , altyapıda okul maçlarında Türkiye Finalleri gördük , ligde play off yaptık birçok maça çıktık. Hiç bugünkü kadar basiretsiz yanlı ve hak hukuk bilmez hakem ekibi ile karşılaşmadık. Hata illaki olur işin bu tarafında değiliz. Ama bu kadarına pes yani. Hakem maçta tam anlamıyla rakibimizin formasını giymiş gibiydi. Sahaya ne yapabilirimde rakibize sayı verebilirim edasıyla çıkmıştı. İşin en trajik yanı 3. Sette 24-23 öndeylen 1 metreden daha fazla aut topu dahil vermeseydi. Eminiz ki rakibimizin hocası başkanı bu maçı hakem olarak yönetse bu kadar art niyetli olmazdı. Maalesef bugün bir hakem egosuna iş bilmezliğine kurban olduk.

Bugün sahaya 2007 2008 hatta 2011 doğumlu sporcularımızla çıktık. En önemli oyuncularımız yoktu belki ama kızlarımızın oyunundan gurur duyduk. Biz Bugün bu maçı tam anlamıyla kazandık. Bugün sahada ter döken emek veren tüm sporcularımızı kutluyoruz. Biz doğru yolda devam edeceğiz mutlaka bugünkü gibi tümsekler önümüze çıkacak ama oynadıkça tecrübe kazandıkça böyle hakemleri de yenmeyi öğreneceğiz’ dedi.