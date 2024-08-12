1,5 buçuk sezon Çorum FK forması giyen Gökhan Karadeniz’den veda mesajı. Yeni sezon için Serik Belediyespor ile anlaşan tecrübeli futbolcu sosyay medya hesabından yaptığı paylaşımda kırmızı siyahlı camiaya veda ederken Serik Belediyespor’a ise şampiyonluk diledi.

Gökhan Karadeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘1.5 yıldır formsını gururla büyük bir mutlulukla taşıdığım Çorum FK’ya veda ettim. Hakkınızı helal edin sizi seviyorum başarılar diliyorum’ dedi.

Karadeniz daha sonra ise yeni anlaştığı Serik Belediyespor ile ilgili paylaşımında ise ‘Yeni sezon için Serik FK ile anlaşmış bulunmaktayım inandığım ve kendimi mutlu hissedebileceğim bir ailenin içinde olduğum için mutluyum Allah mahcup etmesin sonu inşallah şampiyonluk olsun. Transferimde emeği geçen Danışmanım Ercan Sevdimbaş abime çok teşekkür ederim’ dedi.