Gökhan Karadeniz’e transfer görüşmesi yapmak için izin verildi. Tecrübeli futbolcu takımın ilk etap kampına da katılmadı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Çorum FK’ya Boluspor’dan gelen Gökhan Karadeniz kırmızı siyahlı takımla şampiyonluk yaşadı.

Yeni sezon kadro planlanamasında düşünülmeyen tecrübeli futbolcu Başkan Oğuzhan Yalçın ile görüşerek transfer görüşmesi yapmak için izin istedi.

Başkan Yalçın’ın sözleşmesi devam eden Gökhan Karadeniz’e transfer izni verdi. G

ökhan Karadeniz’in transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.