Bir buçuk sezon Çorum FK forması giyen ve kırmızı siyahlı takımla 2. ligde şampiyonluk sevinci yaşayan Gökhan Karadeniz yeni sezon için Serik Belediyespor ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

22-23 sezonu devre arasında Boluspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Gökhan Karedeniz kırmızı siyahlı takımda bir buçuk eszonda altı gol attı. 2. ligde şampiyonluk sevinci yaşalan Gökhan Karadeniz ile bir sezon daha anlaşması bulunuyordu.

Ayrılık kararı alınan tecrübeli futbolcu 2. ligde mücadele eden Serik Belediyespor ile prensip anlaşmasına vardığını daha önce yayınlamıştı. İki kulüp arasında süren görüşmelerde anlaşma sağlandı ve dün akşam saatlerinde Gökhan Karederiz yeni takımı ile resmi anlaşmayı imzaladı.

Serik Belediyespor kulübü resmi hesabından yaptığı paylaşımda Gökhan Karadeniz ile iki yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi ve Değerli kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın’a transfer sürecindeki yaklaşımlarından dolayı teyekkür ederiz’ denildi.

Çorum FK hesabından yapılan paylaşımda da Gökhan Karadeniz’e kulübe verdiği hizmetler için teşekkür edildi ve bundan sonraki spor yaşamında başarılar dilendi.