Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon hücumdaki etkili ismi Eren Karadağ, İstanbulspor maçında attığı golün sevincini tribündeki eşi ile paylaştı.

Maçın 82. dakikasında Geraldo’nun yerine oyuna giren Eren Karadağ 89. dakikada ceza sahası dışından yaklaşık 25 metreden güzel bir vuruşla skoru 3-1 yapan golü attı ve takımını rahatlattı.

Golün ardından büyük sevinç yaşayan Eren tribünde eşinin bulunduğu tribüne gitmek için koşmaya başladı.

Takım arkadaşları onu tutmaya çalıştı ancak onu kaleci Hasan Hüseyin tutabildi ve yere indirdi.

Burda takım arkadaşları ile golün sevincini yaşayan Eren Karadağ tribündeki eşine gitmekten vazgeçmedi.

Ayağa kalkarak tribüne giden Eren Karadağ eşi ile birlikte golün sevincini yaşamaya devam etti.