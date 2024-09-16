Çorum 'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Dursun K. (48) idaresindeki 19 ACT 127 plakalı otomobil, Çorum -Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin, sürücüsü ile araçta bulunan Nigar K. (84), Bayram K. (26) ve Güldane K. (47) yaralandı.

Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar sağlık personeli tarafından yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.