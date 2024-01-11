Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Çorum’da görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Osman Bolluk, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Başkanı Birkan Demirci, Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca ve basın mensupları katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı; “Çorum basınının ben Çorum'a gelmezden önce bu kadar Türkiye çapında önemli rüzgarı olduğunu bilmiyordum. Türkiye'de Çorum yerel basınının hatırı sayılır yeri olduğunu öğrenmiş olduk. Bu anlamda siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızı kutluyorum." dedi.

Çorum’da Ağustos ayında göreve başladığını ve 5 ayı geride bıraktığını belirten Dağlı; “Çorum’a gelir gelmez Çorum’un sıkıntı ve beklentilerini dinledim. Göreve başladığımda bana gelen ilk talep asayiş konusuydu. Çorum gibi mutedil, kendi halinde güzel bir Anadolu şehrinde olmaması gereken bazı hususların olduğunu basın mensuplarımız bana iletti ve biz de asayiş sorununa çözüm için çalışmalarımıza başladık.” diye konuştu

Konuşmasında Çorum’un tarım sanayi ve turizm potansiyeline de değinen Dağlı, şunları söyledi;

Çorum, coğrafi konum olarak bölgeleri birbirine bağlayan noktada bulunmasından dolayı şanslı bir il Kentin tarım potansiyeli çok yüksek. Yeni sulama imkanları, yenilikçi ürün ve uygulamalarla daha ileri noktalara gidilebilir.

ÇORUM SANAYİSİ BÖLGEDEKİ 8 İLDEN DAHA İYİ DURUMDA

Çorum bulunduğu bölgedeki 8 il arasında sanayi üretimi açısından da çok iyi durumda. Tabii burada neler yapmalıyız? Birincisi, organize sanayi bölgelerimizde boş olan parsellerin bir an önce doldurulması, üretime geçmeleri ve hızlanmaları için teşvik edilmesi, yine katma değeri yüksek, ihracata dayanan ürünlerin üretilmesi ve şirketlerimizin sanayi tesislerimizin kurumsallaşması, verimlilik boyutunda çalışmalarını iyileştirmeleri için gayret gösteriyoruz. İskilip OSB'nin kurulumunun tamamlandığını, Alaca için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dağlı, Sungurlu OSB'yi daha çok savunma sanayisine yönelik üretim yapan bir bölgeye dönüştürmeyi hedefliyoruz.

TURİZM KONUSUNDA DAHA ÇOK KAFA YORUYORUZ

Çorum’un turizm potansiyeli de ortada. Çorum Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapıyor. Çok kıymetli bir yer. İki bin yılın üzerinde Hititler burada. Öncesinde Hattiler var. Kadeş Barış Anlaşması bu dönemde yapılmış. Bunu turizme nasıl döndürebiliriz, daha fazla misafire turisti nasıl döndürebiliriz, bunlarla ilgili çok daha fazla kafa yormamız gerektiğini düşünüyoruz."