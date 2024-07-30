Futbol Klasmanında Çorum’un kan kaybı sürüyor. Hakem sayılarımızın ardından gözlemci sayımızda düştü. Klasman hakem sayımızın ardından gözlemci sayımızda düştü.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu yeni sezonda klasman gözlemcilerinide açıkladı. C Klasmanda gözlemcimizin olmadığı futbolda Bölgesel Ligde görev yapan gözlemci sayımız da beşten üçe düştü.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 2024-25 sezonunda Bölgesel Ligde görev yapacak Çorumlu gözlemciler Özcan Genel, Özgür Demirci ve Mustafa Bıçakcı oldu.