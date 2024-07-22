1. ve 2. lig kulüplerinin gözü kulağı Futbol Federasyonu’nda. Mehmet Hacıismailoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun bugün yapacağı ilk toplantısında 1. ligdeki yabancı sayısı ve 2. ligde yabancı futbolcuya izin verip vermesi konusu karara bağlanacak. Öte yandan bu toplantıda 1. lig fikstür çekimininde ne zaman yapılacağı belli olacak. Edinilen bilgiye göre 1. lig fikstür çekimi 24 Temmuz çarşamba günü yapılacak.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun bu akşam yapacağı ilk toplantıda ele alacağı önemli konular arasında 1. ligdeki yabancı sayısı ve 2. lig kulüplerine yabancı oyuncu iznide bulunuyor. Seçim öncesi yapılan açıklamalarda bu konularda söylenenler nedeni ile kulüpler büyük bir beklenti içine girdi.

Çorum FK’da bu kararı bekliyor. Kadrosunda yedi yabancı futbolcu bulunan Çorum FK bugünki toplantıda karar değiştirilmezse bir yabancı ile yolları ayırma kararı alacak. Çorum FK’nın kadrosunda yabancı futbolcular Zargo, Laendre, Nalepa, Mehdi, Geraldo, Thomas ve Kasango bulunuyor.

Öte yandan 1. lig fikstürününde 24 Temmuz çarşamba günü çekilmesi bekleniyor.