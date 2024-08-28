Ahlatcı Çorum FK ligin dördüncü hafta maçında cumartesi günü sahasında oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana Ankara’ya teste giden Atakan Cangöz ile Kasango dışında tüm futbolcular katıldılar.

Sakatlığı devam eden Suat takımdan ayrı olarak düz koşu yaparken alt adelelerinde sertleşme olan Atilla ve Atakan Akkaynak ise özel programda çalıştılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda Bandırmaspor maçında doksan dakika oynayan futbolcular yenileme yaparak çalışmayı tamamladı.

Diğer futbolcular ise çabuk kuvvet ve dayanıklılık hareketleri ile haftanın ikinci çalışmasını tamamladılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yorucu yolculuk nedeni ile dünki çalışmayı da hafif geçirirken bugünden itibaren tam tempo ile Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.