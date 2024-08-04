İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 İsraillinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Polis, saldırı şüphelisi Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

AĞIR YARALANAN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail basınındaki haberlere göre, Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 İsrailli öldü, 2 kişi yaralandı.

Polisinin ateş açtığı saldırı şüphelisi işgal altındaki Batı Şeria sakini Filistinlinin ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

ESKİ BAŞBAKANDAN HÜKÜMETE TEPKİ

Ana muhalefet partisi lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, saldırıdan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında hükümete tepki gösterdi. Lapid, Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümetin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve gelmesinin ardından İsrail'de "güvenliğin yerle bir olduğunu" vurguladı. Eski Başbakan, Ben-Gvir'in tek işinin "röportaj, şov ve kışkırtma" olduğunu savundu.