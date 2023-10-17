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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında önümüzdeki günlere dair çarpıcı bir tahminde bulundu. Memiş, borsa, dolar, euro, Bitcoin ve gümüş tahminlerini de açıkladı. Memiş, gram altında yakın zirve için rakam da verdi. Memiş, bir sosyal medya paylaşımında da yeni hedefi duyurdu.

Finans analisti İslam Memiş, "Altın ve gümüş alınır mı, satılır mı?" başlıklı videosunda, dolar, euro, gram altın, gram gümüş, ons altın, ons gümüş, kripto paralar ve borsaya yönelik tahminlerini açıkladı.

Memiş, "Gözümüz kulağımız Ortadoğu'dan gelecek haber akışlarında. Özellikle borsa tarafında sert satışlar var. Kripto paralarda sert yükselişler var. Borsa İstanbul 7985 puanda. Yüzde 1.5 satıcılı. 7900, 7500 seviyesini beklemeye devam ediyorum.

Borsada şaşırtıcı bir şey yok benim için. Geçen hafta savaş ortamı vardı, korku ve panikle çıkış yapanlar oldu. Piyasalar zaten bir bahane bekliyordu. Ben beklemeyi tercih ediyorum borsada hala." dedi.

Memiş, şöyle devam etti:

"Dolar kuru 27.96'yı test etti, geri geldi. Dolar TL'de ekimde 28 lira seviyesi hedefimizde değişiklik yok. Bu haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşambaya kadar ve çarşambadan sonra. Çarşamba günü Avrupa'da enflasyon açıklanacak.

Euro bölgesindeki enflasyonla birlikte dolarda uluslararası piyasalarda bir gerileme olabilir. Dolar TL kuru değil, dolar endeksinden bahsediyorum.

Özellikle dolar endeksinde aşağı yönlü trend bekliyorum. 105 ve 104.50 önemli etkiye neden olabilecek. Doların aşağı yönlü hareketini, euro-dolar paritesinde yukarı yönlü hareketi görebiliriz ama dolar TL'de 28 lirayı bekliyoruz hala.

"Elinde dolar bulunduran euro'ya geçmek istiyorsa, euro'nun ucuz kaldığını yine bilmeli."

İslam Memiş, gram altın, ons altın, gram gümüş ve ons gümüş ile petrol ve kripto paralara dair ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ons altın 1832 dolara kadar yükseldi. Buradan kar satışları doğaldır. 1908 dolar destek, yukarıda 1980 direnç seviyesi var. Bu bant aralığı önemli. Kısa vadeli geri çekilmeler kalıcı değil. Çarşamba gününden sonra ons altında tekrar yükseliş bekliyorum. Elinde dolar bulunduran, ons altındaki düşüşleri fırsata çevirebilir.

Gram altını 1715 TL görüyorsunuz ama geçersiz. 1782-1787 lira aralığında. 1750-1800 lirayı bu hafta takip edeceğim. Bir sonraki ataklarda 1800-1850 liraya yerleşecek gram altın. Elinde bulunduranlar beklemeli. Korku ve panikle satanlar alamıyorlar. Bu puslu havalarda kısa vadeli işlemler yapılmamalı. Bankalardaki makas aralığı gram altında alım fırsatı vermiyor.

Ons gümüşte 24 dolar beklentim devam ediyor. Düşüşler alım fırsatı. Gram gümüş 21 lira seviyesi üzerinde. Burada da düşüşler bir alım fırsatı olarak ön planda durmaya devam ediyor.

Brent petrol 91.68 doları gördü. 90 dolar üzerinde kalıp kalmama tereddütünde.

Yatay bekleyişini devam ettirebilir brent petrol ama bir sonraki ataklarda 90-95 liraya yerleşen petrol göreceğiz, bu da pompa fiyatlarına yansıyacak. Petrol yükselişi enflasyon yükselişini destekliyor.

Bitcoin 27 bin 970 dolarda. Yüzde 3.62'lik değer artışı var. Jeopolitik riskler var, Bitcoin'de 30-31 bin dolara kadar yükseliş olabilir, şaşırtıcı olmayacaktır benim için demiştim.

Kripto para piyasasında yıl sonuna kadar yeni sürprizler bekliyorum, özellikle ABD tarafında. Bu süreç içinde ABD tarafında resmi tarafta tanınan kripto para piyasası yeni rallileri getirecektir."

"HEDEF 1880 TL"

Bugün sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan İslam Memiş, "Hedef 1880 TL" dedi.