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Çorum Belediyespor grekoromen güreş takımı önümüzdeki sezonda Süper Lig’de mücadele edecek. Yozgat’ta yapıla Süper Lig grup maçları sonunda bir galibiyet iki mağlubiyet alan Çorum Belediyespor takımı ligi 9. olarak tamamladı ve yeni sezonda da Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

Hafta sonunda Yozgat’ta yapılan Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakalarında 14 takım dört grupta mücadele etti. Çorum Belediyespor grokoremen güreş takımı dört takımlı C grubunda mücadele etti. Antrenör Çelebi Bayır yönetimindeki Çorum Belediyespor takımı 55 kiloda Selçuk Öztekin, 61 kiloda Ali Sümbül, 63 kiloda Himmet Sandıklı, 67 kiloda Abdurrahman Altan, 72 kiloa Harun Selim Kocak, 77 kiloda Talha Aydoğdu, 87 kiloda Denizcan Çırak, 87 kiloda Samet Yaldıran, 97 kiloda Tanselcan Örtücü ve 125 kiloda Oğuzhan Kayar mücadele etti.

Çorum Belediyespor D grubunda Kayseri Şekerspor ve Konya Büyükşehir Belediyespor’a yenilirken Ankara EGOspor takımını yenerek grubu üçüncü olarak tamamladı. Grup maçları sonunda Çorum Belediyespor grup üçüncüsü olarak ligi 70 puanla dokuzuncu tamamladı ve önümüzdeki yılda Süper Ligde mücadele etmeye hak kazandı. Ligde Askispor, İstanbul Büyükşehir Belediye, Kayseri Şekerspor ve Ankara Teiaş takımları yarı finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. İstanbul Sancektepe ve Kasımpaşa kulüpleri ise 1. lige düştüler.

Çorum Belediyespor serbest güreş takımı yine Yozgat’ta yapılan Süper Lig maçlarında grup ikincisi olarak çıktığı çeyrek final maçında rakibini yenerek yarı finale yükselmişti. Çorum Belediyespor serbest güreş takımı önümüzdeki günlerde yapılacak finallerde alacağı kupanın sıralamasını belirleyecek.