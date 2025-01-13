1. Amatör Küme’de ilk haftanın Mimar Sinan sahasında oynanan maçınd Gülabibeyspor, Ulukavakspor önünde ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 galip gelerek sezona üç puanla başladı.

Maçın ilk yarısı adeta gol düellosuna sahne oldu. Gülabibeyspor Mert Şakir ile öne geçti Ulukavakspor bu gole iki dakika sonra cevap verdi ve Hakan ile skoru 1-1 yaptı.

Gülabibeyspor 41. dakikada Berat ve 43. dakikada Barış’ın attığı golle 3-1 öne geçti Ulukavakspor soyunma odasına M. Ali’nin golü ile 3-2 ile girdi ve umutlandı.

İkinci yarıda iki takımında gol için baskı kurmasına karşın golü bulamadılar ve maçtan 3-2 galip ayrılan Gülabibeyspor sezona üç puanla başladı.