Birinci Amatör Küme Büyükler Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Gülabibeyspor'da yeni sezon öncesi 3 imza birden geldi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Kırmızı-Mavililer, pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak olan lig öncesinde Teknik Direktör Oğuzhan Kaya, yardımcı antrenör Berk Okumuş ve Mimar Sinan Gençlik ve Spor Kulübü'nden kaleci Mehmet Şahinbaş ile resmi sözleşme imzalandı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Asbaşkan Uğur Saylan ile Genel Kaptan Serkan Çağırgan da hazır bulundu. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Niyazi Bulut, öncelikli hedeflerinin fair-play olduğuna dikkat çekti.

Pazar günü oynanacak olan maçlara takımlarını en iyi şekilde hazırladıklarına dikkat çeken Bulut, ligde mücadele edecek tüm takımlara başarı dileklerinde bulundu.

Bu sezon ligin çok çetin geçeceğini ve tüm hazırlıklarını bu yönde yaptıklarının altını çizen Gülabibeyspor Kulüp Başkanı Niyazi Bulut, "Bu sezon ligde gerçekten çok güçlü takımlar mücadele edecek. Bunlardan biri de biziz. Tüm hazırlıklarımızı ve transferlerimiz bu yönde yaptık. Oğuzhan hocamız nezaretinde güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Elbette yarışcı bir takım olacağız. Ancak önceliğimiz her zaman olduğu gibi fair-play olacak. Biz her şeyden önce Çorum gençliğinin iyi yerlere gelmesi için uğraş veriyoruz.Bu bağlamda hem şahsım, hem de kulübüm adına yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum " diye konuştu.