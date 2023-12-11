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1. Amatör Küme’de haftanın derbi maçında Gülabibeyspor, Ulukavakspor önünde son dakikada bulduğu golle 2-1 galip gelerek dördüncü maçında da üç puanla ayrıldı ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Devane sahasında oynanan maç beklendiği gibi baştan sona kadar büyük bir mücadeleye sahne oldu. İki takımda kontrollü bir futbol ortaya koyduğu maçın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda da aynı oyun anlayışı devam ederken 73. dakikada Gülabibeyspor Ömer’in attığı golle zorlu maçta rakibi önünde 1-0 üstünlüğü yakaladı. Bu golden sonra Ulukavakspor daha çok hücuma çıktı ve 83. dakikada Fazlı Can’ın golü ile siyah beyazlı takım skoru 1-1 yaptı ve morallendi. Gülabibeyspor’dan Onur Özçiftçi 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı,.

Son dakikalarda tansiyonun ve mücadelenin arttığı maçın 90. dakikasında yan topta ileri çıkan savunmadan Nuri Can çok zor pozisyonda yaptığı vuruşla takımına altın değerinde üç puan getiren isim oldu. Bu galibiyet ile Gülabibeyspor dördüncü maçından da üç puanla ayrılarak 12 puan ve averajla ikinci sırada yer alırken Ulukavakspor 9 puanda kaldı.