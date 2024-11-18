Pakize - Mustafa Keleş’in kızları Gülçin ile Suna - Faruk Selçuk’un oğulları Emre dün Anitta Otel Arinna Balo Salonunda gerçekleştirilen düğün merasimi ile hayatlarını birleştirdiler.

Çorum Adliyesi personeli olan gelin ve damadın bu mutlu günlerine Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve adliye personelleri ile birlikte genç çiftin yakınları katıldılar.

Çiftin nikahını Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken düğüne katılanlar mutlu günlerinde genç çift ile birkilte doyasıya eğlendiler.