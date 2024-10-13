2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs eden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeni sığınağı ortaya çıktı. 1999 yılından beri yaşadığı Pensilvanya​'nın Saylorsburg kasabasındaki konuttan ayrılan Gülen'in yeni adresi 'f-watch.net' internet sitesinden ifşa edildi.

2021 yılında FETÖ ile bağlarını kopardığı iddia edilen eski üyeler tarafından kurulan ve örgütle ilgili ifşaların paylaşıldığı 'f-watch.net' adlı internet sitesinde, son olarak FETÖ lideri Fethullah Gülen'in yeni adresi ve konutunun fotoğrafları yayınlandı.

FETÖ BAŞKA BİR KONUTA TAŞINDI!

Paylaşılan bilgilerde, "Nisan 2024 itibarıyla, demans gibi ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 1999'dan beri kaldığı Pensilvanya, Saylorsburg'daki 'Chestnut Retreat Center' adlı örgüt merkezinden ayrılarak, Saylorsburg'da yer alan '260 Kennel Rd.' adresindeki başka bir eve taşındı" ifadesi yer aldı.

'TAŞINMA KARARI ZORLA ALINDI'

İddialara göre, bu taşınma kararı Gülen'e yakın üst düzey FETÖ yöneticileri tarafından zorla gerçekleştirildi. Gülen'in kardeşi Mesih Gülen ise bu hareketin FETÖ elebaşından onay alınmadan yapıldığını açıkladı.

Bilgilerin yer aldığı sitede ayrıca, "Fetullah Gülen'in götürüldüğü, '260 Kennel Rd.' adresinde bulunan ve değeri 1 milyon dolar olan ev, Cevdet Türkyolu ve çocuklarının sahibi olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındı. Birkaç gün önce FETÖ yanlısı Raindrops TV'nin Youtube üzerinden yayınladığı röportajda Türkyolu, örgütten hiçbir zaman para almadığını üzüntüyle açıkladı. Ancak, ABD'de FETÖ'nün şeffaf olmayan ve denetlenmeyen mali mekanizmasının istismarı yoluyla elde edilen milyarlarca dolar değerinde çok sayıda mülke sahip olduğu tespit edildi." denildi.

YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİKLERLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen'in son halini gösteren video görüntüleri dikkat çekmişti. Gülen'in yüzündeki şişlik ve sağlıksız hali dikkatlerden kaçmamıştı.