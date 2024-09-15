Gülümseten Yüzler isimli kuklalı ve müzikli çocuk gösterisi Çorum’da sahne alacak.

Sevilen tiyatro ve sinema oyuncusu Recep İvedik serisinin sevilen karakteri Nurullah Çelebi ile TRT Tozkoparan dizi oyuncusu ve kukla ustası Vantrilok Volkan Yürük ile birlikte çocuklara özel gösteri sunacak. Hazırladıkları doğaçlama gösteri ile çocuklar unutulmaz anlar yaşayacak.

Nurullah Çelebi ve Volkan Yürük ‘Gülümseten Yüzler’ oyunu ile çocukları şarkı ve kukla gösterisiyle eğlendirecek.

“İyilik herkese iyi gelir” diyen Nurullah Çelebi, “Oyunumuz adı ‘Gülümseten Yüzler’ kuklalı ve müzikli gösterimizde amacımız çocukların yüzünü gülümseterek keyifli anlar geçirmesini sağlamak. Doğaçlama gösterimizde çocukların yüzlerini güldürmek istiyoruz. Güldürürken de sağlık ve iyilik üzerine mesajlar veriyoruz. Çocuklarımızı onlar için sahnelediğimiz gösterimize davet ediyoruz. Onlarla bir arada olmak için sabırsızlanıyoruz. Geçirecekleri keyifli anlar için şimdiden heyecan duyuyoruz. 21 Eylül Cumartesi günü Çorum Devlet Tiyatrosu Salonuna bekliyoruz” dedi.

Kuklalı Müzikli Çocuk Gösterisi, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda saat 13:00, 14:30, 16:00 ve 17:30’da 4 ayrı seansta gerçekleştirilecek.

Gösteriye katılmak için bilet almak isteyenler biletinial.com ve Organizatör Aslan Güvenbaş’ın 05422194519 numaralı telefonuna ulaşabilir.