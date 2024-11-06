Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 3 Kasım Pazar günü Çorum’da meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından vatandaşların yaşadığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu’nda yerinden bir dakikalık söz alan Tahtasız, “Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere Çorum Valiliği ve belediyelerimizi acilen yaralarımızı el birliğiyle sarmaya davet ediyorum” dedi.

Bir kişinin ölümü, 33 vatandaşın da yaralanması ile sonuçlanan doğalgaz patlamasıyla ilgili Meclis’te konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“3 Kasım Pazar günü Çorum Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde 5 katlı Hilal Apartmanı'nda meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 hemşehrimiz yaşamını yitirdi, 33 hemşehrimiz de yaralandı. Patlamada yaşamını yitiren Osman Keyinci'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Gün birlikte yaraları sarma günüdür. Patlamanın yaşandığı Hilal Apartmanı ve karşısındaki Arıncı Apartmanı tamamen kullanılmaz hâle gelirken çok sayıda binada, dükkânında ve araçta hasar meydana geldi. Kullanılamaz hâle gelen binalardaki esnaf ve vatandaşımız tamamen mağdur. Havalar soğudu, önümüz kış. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere Çorum Valiliği ve belediyelerimizi acilen yaralarımızı el birliğiyle sarmaya davet ediyorum. Evsiz kalan vatandaşlarımıza geçici barınma sağlansa da iktidardan talebimiz, kış gelmeden bu vatandaşlarımızın sıcak yuvalarına kavuşması, hasarlı binalarda ve dükkânlarda kontrollerin hızlı bir şekilde yapılması, gerekli önlemlerin alınması ve vatandaşlarımızın tüm zararlarının karşılanmasıdır. Bu üzücü olay nedeniyle tüm mağdurlarımız devletin şefkatli elini uzatmasını bekliyor. Halkımız ile birlikte bizlerde dayanışmaya hazırız.”