AK Parti İl Başkanı Murat Günay, yeni yönetim kurulu ile ilk toplantıyı gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından yönetim kurma yetkisi verilmesinin ardından çalışmalara ara vermeden devam eden Murat Günay, yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Günay, yerel seçimlerde bütün belediyeleri kazanmak için tüm güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

“BÜTÜN BELEDİYELERE TALİBİZ”

"İlk günkü aşkla durmak yok yola devam" diyerek çalışmaya başlayacaklarını dile getiren Günay, “2024 yerel seçimlerinin yaklaştığı bu günlerde hem deneyimli hem de enerjisi yüksek bir yönetimle geçmişin deneyimini gençlerimize aktarıp gençlerimizden aldığımız enerji ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yol yürümeye devam edeceğiz. Cumhur ittifakı olarak bütün belediyelere talibiz. Bugünden itibaren çalışmalara başlayacağız. Çorum ve ilçelerinde çalınmadık kapı sıkılmadık el bırakmayacağız. Şimdiye kadar teşkilatlarımızda görev alan tüm dava arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

AK Parti'de görev dağılımı ise şöyle oluştu:

İl Başkanı: Murat Günay

İl Siyasi Hukuki İşler Başkanı: Ali Evlüce

İl Teşkilat Başkanı: Mustafa Kılıç

İl Seçim İşleri Başkanı: Abdulbaki Kartancı

İl Tanıtım Medya Başkanı: Aylin Alveren Özen

İl Dış İlişkiler Başkanı: Esra Nur Kılıçoğlu

İl Sosyal Politikalar Başkanı: Arife Betül Gülgün

İl Yerel Yönetimler Başkanı: Abdullah Gözübüyüklü

İl Ekonomi İşler Başkanı: Abdulkadir Karakuş

İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Necip Kadri Yücel

İl Mali ve İdari İşler Başkanı: Yüksel Kaya

İl Ar-Ge Başkanı: Mahmut Sayın

İl İnsan Hakları Başkanı: Abdullah Gömeç

İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Ali İlker Tosun

İl Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Türker Semih İstanbullu

İl Genel Sekreteri: Elif Nur Öztürk

Komisyonlar:

ENGELLİ KOORDİNASYON MERKEZi BAŞKANI: Emre Çıtak

YAŞLI KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANI: Sedat Partici

ŞEHİT KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANI: Uğur Beker

ESNAF VE AHİLİK KOMİSYONU:

Gürsel Şenol, Aslan Sancı, Celal Bozdağ, Samet Gayı, Emre Gül