100 milyon liralık yatırım

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesine (OSB) Aten Atık ve Enerji firması tarafından kurulacak olan tesiste atık lastiklerden piroliz yöntemi ile elektrik ve karbon siyahı üretilecek.

Kurulacak olan tesis için hafriyat çalışmalarına başlandı. Tesisin çatısına ELGİ Enerji A.Ş. tarafından 1 MW Güneş Enerji Santrali kurularak kendi tüketimini kendisi üretecek.

İş insanları Salahattin Baysal ve Aydın Uslu tarafından 100 milyon lira yatırımla kurulacak tesis alanında kurban kesilerek dua edildi. Ardından iş makinaları hafriyat çalışmalarına başladı. 5 bin metrekare kapalı alana inşa edilecek tesiste ömrünü tüketmiş lastiklerden 6 megavat gücünde elektrik üretilecek ve 30 kişi istihdam edilecek. Atık lastiklerden üretilecek elektrik enerjisiyle yaklaşık 1.500 evin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

‘OSB’MİZ DAHA DA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK’

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Behiç Akkaş, OSB’de tahsis edilen 20 dönüm araziye yaklaşık 100 milyon lira yatırımla kurulacak olan tesisin inşaat projesi ve ruhsatının imzalandığını belirtti. Behiç Akkaş, OSB’nin her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade ederek, yatırım yapan firma yetkilileri Salahattin Baysal ve Aydın Uslu’ya teşekkür etti.

Aten Atık ve Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. tarafından Sungurlu OSB’de “Atık Geri Kazanım ve Elektrik Üretim Tesisi Projesi” planlanıyor. 100 milyon lira değerindeki proje kapsamında günde 60 ton kullanılmış, ömrünü tamamlamış lastikler piroliz yöntemi ile maddesel olarak ayrıştırılarak, karbon siyahı, piroliz yağı, çelik tel ve elektrik enerjisi üretilecek. Tesiste üretilen günlük 6.004 kWh elektrik, nakil hattı ile TEİAŞ’ın göstereceği trafodan ulusal ağa bağlanacak. Tesiste, ısı enerjisi ÖTL geri kazanımından elde edilecek piroliz gazı ile sağlanacak. Yine geri kazanım yolu ile elde edilecek piroliz yağı jeneratörlerde yakıt olarak kullanılacak ve 6 MW elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilecek.