HURŞİT BOZKURT

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Erol Taşkan, merkezi Ankara’da bulunan 15 Temmuz Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği’nin misafiri oldu.

Dernek Başkanı Yaşar Gücenmez ve Yönetim Kurulu üyelerinin davetiyle dernek merkezindeki söyleşiye katılan Taşkan, “15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri bugünün Seyit Onbaşılarıdır.” dedi.

15 Temmuz ve 28 Şubat’ın anlatıldığı söyleşiye katılan AK Parti Milletvekili Aday Adayı Erol Taşkan, Çorumlu 15 Temmuz Gazileri Mustafa Çağır ve Eşref Şahin’le birlikte katıldığı programda, Dernek Başkanı Yaşar Gücenmez ve yönetim kurulu üyeleriyle 15 Temmuz’da yaşananlarla ilgili sohbet etti.

Çocuklara Seyit Onbaşı’yı tanıyıp tanımadıkları soran Taşkan, çocukların tümünden “Tanıyoruz” cevabı alınca, onlara büyük bir sürpriz yapacağını ve kendilerini Seyit Onbaşı ile tanıştıracağını söyledi. Bir an şaşkınlık yaşayan ve heyecanlanan çocukların meraklı bakışları karşısında sözlerine devam eden Erol Taşkan, toplantıda hazır bulunan 15 Temmuz Gazileri’ni işaret ederek, “İşte bu ağabeylerinizin hepsi istisnasız olarak bugünün Seyit Onbaşılarıdır.” diye konuştu.

“15 Temmuz’un unutulmaması için, 15 Temmuz’da gösterdikleri fedakarlık ve samimiyet kadar, sonrasında da devlete karşı her türlü saldırıya göğüs geren 15 Temmuz Gazileri, 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için verdikleri sözlerini yerine getiriyor” diyen Taşkan, Beştepe İmam Hatip Okulu Hafızlık bölümü öğrencilerine yaptığı konuşmasında, 15 Temmuz Şehitleri’nin ve Gazileri’nin varlığını Çanakkale Zaferi’nin unutulmaz yiğitlerinden Seyit Onbaşı olduğunu söyledi.

Hafızlık öğrencilerine hitabeden Erol Taşkan, bugünün öğrencilerinin de yarının Seyit Onbaşıları olarak kendilerini yetiştirmelerini öğütlediği sözlerinde, “Bundan sonra inşallah sizlerin geleceğinde bir daha devletimize ve milletimize topla, tankla ve uçaklarla saldırmaya kimse cesaret edemeyecek. İHA ve SİHA’lar başta olmak üzere milleti için dünyayı hayran bırakan çalışmalar yapan Selçuk Bayraktar da bugünün seyit Onbaşılarındandır. Sizler de beyninize bilmi, gönlünüze vatan sevgisini ve imanı yükleyip yarının Seyit Onbaşıları olacaksınız. Sizler yazılımcı olup tıpkı Seyit Onbaşı’nın o dev topu namluya yüklediği gibi , ortaya koyduğunuz çalışmaları bilgisayarlarınıza yükleyeceksiniz. Mühendis olup en güzel projeleri çizerek, din adamı olup milletin gönlüne Kur’an-ı yerleştirerek Seyit Onbaşı’nın bu millete ettiği hizmetleri sürdüreceksiniz. Öğretmen olup geleceğin Seyit Onbaşılarını yetiştireceksiniz. ” ifadelerini kullandı.

Taşkan, kendisini davet eden Vatan Gazileri ve Şehit Yakınları Dernek Başkanı Yaşar Gücenmez’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiği konuşmasında, “Gönüllerinde bize yer açan kahraman kardeşlerime davetleri için gönülden minnetimi ve teşekkürümü bildiriyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.



