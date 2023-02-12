152 saat sonra gelen mucize

YÜKSEL BASAR

Çorumlu Madenciler ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından, Kahramanmaraş’taki büyük depremlerin ardından Adıyaman’da 152. saatte 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici sağ olarak kurtarıldı.

Adıyaman'da depremin 7. gününde 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici'yi sağ olarak kurtaran ekipten Çorumlu itfaiyeci Salih Hoşbak o anları anlattı.

Ahmet’le ilk karşılaştıklarında su istediğini aktaran Hoşbak, “Devletimiz çok güçlü. Depremin olduğu ilk günden itibaren tüm imkanlar seferber edildi. En ince hassasiyetle enkazlara giriyoruz. 20 gün de geçse canlı çıkarmak için çalışacağız. Allah'tan ümit kesilmez” dedi.

Gece-gündüz demeden arkadaşları ile çalıştıklarını ifade eden Hoşbak, “Çalışmalara devam edeceğiz. Buradaki herkese söylüyoruz. Ne şekilde olursa olsun buradaki girdiğimiz tüm enkazın hepsinde ince hassasiyetle çalışıyoruz. 20 gün de 50 gün de geçse Allah'tan ümit kesilmez. Devletimiz çok güçlü. Depremin olduğu günden itibaren bütün imkanlar seferber edildi. Her türlü cihaz istediğimde elime geldi. Madenci abilerim var. Onlar da yardımcı oldular” diye konuştu.