175 metrekare arsasını bağışladı

FATİH BATTAR

Çorum’da hayırsever bir vatandaş arsasını din hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı.

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Öbektaş köyünde yaşayan Şükrü Kabak, köy camisi yanında bulunan 175 metrekare arsasını din görevlisi için yapılacak lojman için bağışladığını söyledi.

Osmancık İlçe Müfütüsü Dr. Eyyup Aydın’la bir araya gelen hayırsever vatandaş, arazisini bağışladığına dair imzayı atarken, Eyyüp Aydın da bağışından dolayı Şükrü Kabak’a teşekkür ederek; “Allah, bağışını kabul etsin ve sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin” dedi.