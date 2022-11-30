18 yaşındaki genç kalbine yenik düştü

FATİH BATTAR
Çorum’da 18 yaşındaki genç staj gördüğü işyerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi’nde staj gördüğü işyerine giden İbrahim Irmak, aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen genç hemen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Irmak, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalere rağmen kurtarılamadı.
Genç yaşta kalbine yenik düşen Irmak’ın cenazesi dün Ulucami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık’ta toprağa verildi.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022, 16:59