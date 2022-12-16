2 çocuk babası adam evinde ölü bulundu!

Kocaeli'nde yaşayan 53 yaşındaki Çorumlu Duran K. evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre Körfez Barbaros Mahallesi'nde oturan Duran K.'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve giden polis kapıyı açtığında Duran K.'yı hareketsiz olarak yerde yatarken buldu.

Duran K.'ya müdahale eden sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şoför olarak çalışan ve 2 çocuk babası olan Duran K'nın ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek öldüğü düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022, 17:18