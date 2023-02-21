200 bin kapak toplayarak engelli aracı hediye etmek istiyorlar

FATİH BATTAR

Çorum’da mavi kapak toplama kampanyası başlatan Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ 5.sınıf öğrencileri, 200 bin kapak toplayarak, bir engelli vatandaşa engelli akülü araç hediye etmek istiyor.

Şu ana kadar 6 bin kapak toplayan öğrenciler, 200 bin kapağa ulaşana kadar kapak toplamaya devam edeceklerini belirterek, engelli bir vatandaşın akülü araç ihtiyacını karşılamak istediklerini söyledi.

Duyarlılıkları hem aileleri hem de çevreleri tarafından takdir toplayan öğrenciler, herkesi mavi kapak toplamaya davet ediyor.

Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri Elif Zeynep Özarslan, Rabia Esma Barandak, Eslem Dikici, Eflin Erva Ergün ve Esma Bozdoğan, yaklaşık 1 yıldır mavi kapak topluyor.

Öğrenciler, ilk başlarda eğlence amaçlı topladıklarını ancak mavi kapakla engelli akülü aracı alınabileceğini öğrendikten sonra daha fazla kapak toplamaya başladıklarını söyledi.

Boş zamanlarda, okul öncesi ve sonrasında toplayabildikleri kadar mavi kapak toplamaya çalıştıklarını anlatan Elif Zeynep Özarslan; “Plastik mavi kapakları istenilen sayıda topladıktan sonra bunları ilgili yerlere ulaştırıp bunun karşılığında verilecek olan tekerlekli sandalyeyi engelli bir kişiye ulaştırmak istiyoruz. Böylece hem bizler mutlu olacağız hem de bir engelli bireyi mutlu edeceğiz." dedi

Okul Müdürü Yakup Duran da öğrencileri bu duyarlılığından dolayı tebrik ederek; “Türkiye genelinde mavi kapak projesi devam ediyor. Engelli bireylere destek olmak, empati, yardımlaşma, duyarlılık gösterebilme davranışları kazandırmak, çocuklarda çevre bilincini aşılamayı amaçlayan mavi kapak projesine okulumuzdan 5 öğrencimiz katılıyor. Yaklaşık 200 bin kapak toplayarak engelli bir vatandaşa engelli aracı hediye etmek istiyor. Öğrencilerimizi bu duyarlılıklarından ötürü tebrik ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023, 17:39